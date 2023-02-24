Наталия Бадицкая NataliBadNataliBad
39 летБеларусь/Могилёв
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Python - разработчик
Разработчик на python, есть опыт разработки веб-приложений с использованием фреймворков Django и Flask. Обладаю знаниями SQL и управления базами данных с использованием MySQL.
- Решение математических и алгоритмических задач;
- Написание чат-ботов в Telegram;
- написание приложений/игр на PyGame;
- разработка сайтов на Django
Контакты для связи со мной:
Email: [email protected]
Телефон: +375295640822
Тelegram: @Natallia_Bad
Я против войны в Украине!