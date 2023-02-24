Python - разработчик

Разработчик на python, есть опыт разработки веб-приложений с использованием фреймворков Django и Flask. Обладаю знаниями SQL и управления базами данных с использованием MySQL.

- Решение математических и алгоритмических задач;

- Написание чат-ботов в Telegram;

- написание приложений/игр на PyGame;

- разработка сайтов на Django

Контакты для связи со мной:

Email: [email protected]

Телефон: +375295640822

Тelegram: @Natallia_Bad