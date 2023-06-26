NataliBaggi

Fronted-разработчик

Вам нужен опытный и надежный разработчик, который поможет воплотить в жизнь ваш проект веб-разработки? Меня зовут Наталья, и я помогу вам, я разработчик React Frontend с более чем годом опыта работы в этой области. Как фрилансер, я всегда готова взяться за новые проекты и помочь клиентам воплотить их идеи в жизнь. Я слежу за последними тенденциями и передовым опытом в отрасли и уверен в своей способности добиваться высококачественных результатов. Давайте работать вместе, чтобы создать что-то удивительное!