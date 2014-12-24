NataliFrolova

Живой художник-левша

Приветствую! Я художник-график, специализируюсь на работе с иллюстрациями, работаю по прежнему руками, предпочитая минимизировать присутствие компьютера в моих произведениях. Имею большой опыт общения с местными авторами и несколько оформленных моими рисунками книг поэтов Ростовской области. Кроме книжной графики мне не чужда работа по созданию с нуля украшений, предметов интерьера и аксессуаров. Создаю работы в технике холодный батик, лепные украшения из пластики и сопутствующих материалов, очень люблю эскизирование татуировки в индивидуальном стиле.При необходимости использую фотошоп на профессиональном уровне.

Работаю быстро,интернет-ресурсами пользуюсь каждый день,сроки изготовления работ маленькие,при работе учитываю и прислушиваюсь,а вернее вчитываюсь в пожелания. Образцы работ при создании украшений можно увидеть по ссылке в группе вконтакте,а т.к. живу в семье художественно одаренных людей, работающих с маслянными красками и холстами,могу предложить исполнить иллюстрации во множестве техник не на компьютере,в вживую,с рисунками,сохраняющими тепло рук художника.

Наши работы понравятся вам) И добро пожаловать в виртуальную галерею произведений!