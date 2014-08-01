Профессиональный копирайт и рерайт текстов, написание SEO-статей
Являюсь профессиональным копирайтером с опытом работы более 5 лет. Имею большой опыт в написании SEO-текстов. Работала над наполнением и развитием многих сайтов.
Примеры моих работ:
http://na-diete.com/stati/20-pohudeniya-s-pomoschyu-sody-mif-ili-realnost.html
http://na-diete.com/diets/8-angliyskaya-dieta-21-den-put-k-stroynosti-za-3-nedeli.html
http://modern.zp.ua/article-251.html
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга