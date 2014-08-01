Профессиональный копирайт и рерайт текстов, написание SEO-статей

Являюсь профессиональным копирайтером с опытом работы более 5 лет. Имею большой опыт в написании SEO-текстов. Работала над наполнением и развитием многих сайтов.

Примеры моих работ:

http://na-diete.com/stati/20-pohudeniya-s-pomoschyu-sody-mif-ili-realnost.html

http://na-diete.com/diets/8-angliyskaya-dieta-21-den-put-k-stroynosti-za-3-nedeli.html

http://modern.zp.ua/article-251.html

http://antivirusov.com/antivirusy/drweb_anti_virus.html