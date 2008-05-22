Любой недостаток можно умело обернуть в свое преимущество

О себе:

Копирайтер - занимаюсь созданием текстов, ориентированных на людей (ЦА) и их потребности. Изложенная мною информация всегда является правдивой, без искажения реальности.

Тексты подаю объективно, без преувеличений и лишнего "давления" на посетителя. Отлично знакома с понятием сео-оптимизации и принципом его работы. Поэтому создавая интересные и уникальные тексты для людей, никогда не забываю о требованиях поисковых систем и правилах уникальности.

Если Вам нужны рекламно - продающие тексты, буду рада предложить свои услуги.

Рерайтер - предоставляю уникальные и качественные тексты без потери сути исходного материала, но без ошибок и обмана, если таковые имели место быть.

Переводчик - занимаюсь различными видами переводов с / на английский язык, с русского на украинский и наоборот.

Образование:

2004г.-2009г. Национальный Авиационный Университет (Лингвистика)

Опыт работы:

22.05.2008-12.11.2010

Компания «ИМК». Эксперт аналитического отдела (пресса).

Обзор печатных СМИ, подбор материала по заданной тематике, анализ информации, наполнение базы данных. Рерайтинг и копирайт.

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01.12.2010 - по настоящее время

Копирайтер/Рерайтер/Переводчик/Контент-менеджер

Знание языков:

Украинский, русский, английский – свободно.

Навыки работы с компьютером: Windows, MS Office, Internet, Photoshop, Dreamweaver, 1C и др.

Владею слепым методом набора: русская (украинская) /английская раскладка.

Личные качества: Аккуратность, пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность, честность, желание учиться, стремление к работе, нацеленность на результат.