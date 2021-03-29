SMM Content Production & Analytics

Услуги

Анализ ваших соц. сетей и/или youtube канала и разработка стратегии продвижения с учетом конкурентного окружения, отслеживание эффективности стратегии и корректировка, поиск новых ниш/ ЦА.

Копирайтинг и рерайтинг : написание статей, постов в разных стилях, текстов для рассылок, рекламных текстов, наполнение сайта/группы информацией с учетом SEO (подбор ключевых слов) и стратегии продвижения, написание комментариев/ отзывов.

: написание статей, постов в разных стилях, текстов для рассылок, рекламных текстов, наполнение сайта/группы информацией с учетом SEO (подбор ключевых слов) и стратегии продвижения, написание комментариев/ отзывов. Разработка коммерческих предложений . Пример по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1eZyqhx8uckxBoTZ3CspkRCPHcnxxrZjA/view?usp=sharing

. Пример по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1eZyqhx8uckxBoTZ3CspkRCPHcnxxrZjA/view?usp=sharing Онлайн опросы: организация под ключ опросов ваших текущих и/ или потенциальных клиентов по заданным параметрам/ ТЗ. На выходе - отчет с выводами и рекомендациями в любом формате (PPT, Word, Excel).

Youtube : написание сценариев видеороликов, оформление канала и видео, продвижение, работа с блогерами, аналитика. Есть свои подрядчики по видеосъемке и монтажу.

: написание сценариев видеороликов, оформление канала и видео, продвижение, работа с блогерами, аналитика. Есть свои подрядчики по видеосъемке и монтажу. Перевод текстов: с английского на русский и наоборот.

Обо мне

Много лет проработала в компаниях, занимающихся проведением маркетинговых исследований (Ipsos Comcon, MARC), менеджером проектов. Среди клиентов: Сбербанк, ВТБ, Google, Intouch и др.

Устала от работы в офисе и частых переработок и ушла на фриланс в сферу интернет-маркетинга. Тут известными брендами похвастаться не могу, т.к. фрилансерам изначально отдают предпочтение в основном небольшие компании, но успешных кейсов достаточно:)

Оформлена как самозанятая.

Образование :

Высшее: РГГУ - Психология

Проф. переподготовка: НИУ ВШЭ - Бренд-менеджмент

Личные качества: ответственность за результат, педантичность, пунктуальность в дедлайнах, системное мышление, сильные аналитические способности, креативность, знание психологии потребителей, английский - upper-intermediate.

Стоимость

Стоимость напрямую зависит от вида услуги и ТЗ.

Обращайтесь, договоримся!

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