Услуги
- Анализ ваших соц. сетей и/или youtube канала и разработка стратегии продвижения с учетом конкурентного окружения, отслеживание эффективности стратегии и корректировка, поиск новых ниш/ ЦА.
- Копирайтинг и рерайтинг: написание статей, постов в разных стилях, текстов для рассылок, рекламных текстов, наполнение сайта/группы информацией с учетом SEO (подбор ключевых слов) и стратегии продвижения, написание комментариев/ отзывов.
- Разработка коммерческих предложений. Пример по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1eZyqhx8uckxBoTZ3CspkRCPHcnxxrZjA/view?usp=sharing
- Онлайн опросы: организация под ключ опросов ваших текущих и/ или потенциальных клиентов по заданным параметрам/ ТЗ. На выходе - отчет с выводами и рекомендациями в любом формате (PPT, Word, Excel).
- Youtube: написание сценариев видеороликов, оформление канала и видео, продвижение, работа с блогерами, аналитика. Есть свои подрядчики по видеосъемке и монтажу.
- Перевод текстов: с английского на русский и наоборот.
Обо мне
Много лет проработала в компаниях, занимающихся проведением маркетинговых исследований (Ipsos Comcon, MARC), менеджером проектов. Среди клиентов: Сбербанк, ВТБ, Google, Intouch и др.
Устала от работы в офисе и частых переработок и ушла на фриланс в сферу интернет-маркетинга. Тут известными брендами похвастаться не могу, т.к. фрилансерам изначально отдают предпочтение в основном небольшие компании, но успешных кейсов достаточно:)
Оформлена как самозанятая.
Образование :
Высшее: РГГУ - Психология
Проф. переподготовка: НИУ ВШЭ - Бренд-менеджмент
Личные качества: ответственность за результат, педантичность, пунктуальность в дедлайнах, системное мышление, сильные аналитические способности, креативность, знание психологии потребителей, английский - upper-intermediate.
Стоимость
Стоимость напрямую зависит от вида услуги и ТЗ.
Обращайтесь, договоримся!
Портфолио
- Пример статьи - Копирайтинг39 просмотров
- Пример перевода36 просмотров
- Пример статьи - Рерайтинг44 просмотра
- Корректировка постов (для автоблогера)43 просмотра