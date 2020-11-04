Natali_Shell

Транскрибация и работа с текстами. Копирайтинг.
Доброго времени суток.
Занимаюсь транскрибацией аудио/видео файлов. Работаю с текстами. Грамотно и качественно.
Цена и сроки зависят от объёма, а также качества исходного материала и наличия терминологии.
Копирайтер. Пишу по ТЗ и без него.
Тему изучаю досконально.
Отношусь к работе ответственно.
Всегда проверяю читабельность текста.
Соблюдаю сроки.
Адекватная цена.
Любые нюансы работы обсуждаются.
Стрессоустойчива и в меру лояльна.
Буду рада сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!