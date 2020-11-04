Natali_Shell

Транскрибация и работа с текстами. Копирайтинг.

Доброго времени суток.

Занимаюсь транскрибацией аудио/видео файлов. Работаю с текстами. Грамотно и качественно.

Цена и сроки зависят от объёма, а также качества исходного материала и наличия терминологии.

Копирайтер. Пишу по ТЗ и без него.

Тему изучаю досконально.

Отношусь к работе ответственно.

Всегда проверяю читабельность текста.

Соблюдаю сроки.

Адекватная цена.

Любые нюансы работы обсуждаются.

Стрессоустойчива и в меру лояльна.

Буду рада сотрудничеству.