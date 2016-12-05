Natali_Tsimbal

Влада Мироненко Natali_TsimbalNatali_Tsimbal
HR менеджер (удалённо).
Ключевая компетенция - точечный подбор.
Закрытие вакансий от 3х дней до 2х недель.
Основные направления работы:
Разработка и внедрение организационной структуры компании
- (штат, удалённые сотрудники, фриланс-специалисты);
- составление должностных инструкций;
- рзработка типовых договоров;
- формирование мотивационной системы.
Основные результаты за период 2014- 2016 года:
HR-специалист(дистанционно)
Сопровождала изменения в компании на нескольких этапахеё развития. В частности несла ответственность за:
Консультирование собственника компании по HR вопросам
Формирование политики в области найма персонала
Помощь в адаптации и вхождении в должность (Руководители групп продаж и Руководитель
проектов), в т.ч. one to one meetings.
Результаты:
Проведен найм специалистов из 5 стран численностью до 20 человек
- дистанционная занятость (СНГ, Азия)
ЦА: менеджеры проектов, интернет-маркетологи, Руководители групп продаж, менеджеры
по продажам
Привлечен Руководитель проектов (СОО), которому были делегированы задачи по управлению
и операционным вопросам со стороны собственника компании.
HRконсультант, фриланс рекрутер (проектная, дистанционная занятость)
Будучи внешним HR специалистом отвечала за:
Консультирование собственника компании относительно системы мотивации
Подбор специалистов (дистанционная занятость)
В задачи также входила координация сотрудников в нескольких проектах компании во время отсутствия руководителя проектов
Результаты:
Привлечены специалисты в отдел маркетинга (менеджер проектов, интернет маркетологи,
трафик-менеджеры - дистанционные сотрудники)
Сформирован отдел предпродаж (операторы call-центра, телемаркетологи) и отдел продаж
Помимо этого, в рамках партнёрского сервиса компании провела подбор менеджеров по
продажам на 5 проектов. В общей сложности 13 менеджеров (электронная коммерция и
направление организации бизнес конференций).
Координировала работу команды по найму (2 проектныхспециалиста)
Взаимодействовала с собственниками и первыми лицами компаний
Отвечала за:
Формирование профиля кандидата
Executive search/research
Проведение первичных собеседований
Организацию финальных собеседований
Сопровождение кандидатов до принятия offers и выхода
Портал развлекательно игровой тематики (ТОП 10)
Провела подбор специалистов как на штатные позиции (офис), так и на дистанционную
занятость):
Разработчики (PHP, JavaScript, CSS, MySQL)
SEO
Менеджер по продажам (digital)
Project / Product manager
Партнёрская сеть с оплатой за действие
С целью организации региональных представительств компании в странах ближнего зарубежья
провела подбор и тестирования кандидатов на позиции Руководителей филиалов (представительств)
в Белоруссии, Казахстане, Украине.
Отвечала за сопровождение кандидатов до финального собеседования. Проект был закрыт
в связи с нестабильной региональной ситуацией.
Консалтинговая компания
Поиск и подбор кандидатов (штат, региональные позиции, дистанционные вакансии -
страны восточно-европейского региона):
Руководитель отдела телемаркетинга,
Специалисты: аккаунт менеджеры, менеджеры по продажам
Специалисты начального уровня: помощники в отдел продаж, персональные ассистенты
Административный персонал, специалисты технической поддержки