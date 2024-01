Natali_Tsimbal

HR специалист

HR менеджер (удалённо).

Ключевая компетенция - точечный подбор.

Закрытие вакансий от 3х дней до 2х недель.

Основные направления работы:

Разработка и внедрение организационной структуры компании

- (штат, удалённые сотрудники, фриланс-специалисты);

- составление должностных инструкций;

- рзработка типовых договоров;

- формирование мотивационной системы.

Основные результаты за период 2014- 2016 года:

HR-специалист(дистанционно)

Сопровождала изменения в компании на нескольких этапахеё развития. В частности несла ответственность за:

Консультирование собственника компании по HR вопросам

Формирование политики в области найма персонала

Помощь в адаптации и вхождении в должность (Руководители групп продаж и Руководитель

проектов), в т.ч. one to one meetings.

Результаты:

Проведен найм специалистов из 5 стран численностью до 20 человек

- дистанционная занятость (СНГ, Азия)

ЦА: менеджеры проектов, интернет-маркетологи, Руководители групп продаж, менеджеры

по продажам

Привлечен Руководитель проектов (СОО), которому были делегированы задачи по управлению

и операционным вопросам со стороны собственника компании.

HRконсультант, фриланс рекрутер (проектная, дистанционная занятость)

Будучи внешним HR специалистом отвечала за:

Консультирование собственника компании относительно системы мотивации

Подбор специалистов (дистанционная занятость)

В задачи также входила координация сотрудников в нескольких проектах компании во время отсутствия руководителя проектов

Результаты:

Привлечены специалисты в отдел маркетинга (менеджер проектов, интернет маркетологи,

трафик-менеджеры - дистанционные сотрудники)

Сформирован отдел предпродаж (операторы call-центра, телемаркетологи) и отдел продаж

Помимо этого, в рамках партнёрского сервиса компании провела подбор менеджеров по

продажам на 5 проектов. В общей сложности 13 менеджеров (электронная коммерция и

направление организации бизнес конференций).

Координировала работу команды по найму (2 проектныхспециалиста)

Взаимодействовала с собственниками и первыми лицами компаний

Отвечала за:

Формирование профиля кандидата

Executive search/research

Проведение первичных собеседований

Организацию финальных собеседований

Сопровождение кандидатов до принятия offers и выхода

Портал развлекательно игровой тематики (ТОП 10)

Провела подбор специалистов как на штатные позиции (офис), так и на дистанционную

занятость):

Разработчики (PHP, JavaScript, CSS, MySQL)

SEO

Менеджер по продажам (digital)

Project / Product manager

Партнёрская сеть с оплатой за действие

С целью организации региональных представительств компании в странах ближнего зарубежья

провела подбор и тестирования кандидатов на позиции Руководителей филиалов (представительств)

в Белоруссии, Казахстане, Украине.

Отвечала за сопровождение кандидатов до финального собеседования. Проект был закрыт

в связи с нестабильной региональной ситуацией.

Консалтинговая компания

Поиск и подбор кандидатов (штат, региональные позиции, дистанционные вакансии -

страны восточно-европейского региона):

Руководитель отдела телемаркетинга,

Специалисты: аккаунт менеджеры, менеджеры по продажам

Специалисты начального уровня: помощники в отдел продаж, персональные ассистенты

Административный персонал, специалисты технической поддержки