Резюме

Величко Наталія Володимирівна

Дата народження: 28/02/1993

Місто: Київ

Мешкання: Святошинський р-н.(м.Академгородок)

E-mail : [email protected]

Телефон:093-984-57-45

Освіта

МІХМД ім. Сальвадора Дали

Спеціальність : дизайнер реклами і комп. графіки.

Країна, місто: Україна, Київ.

Період навчання: 2008 – 2013 (бакалавр)

Диплом молодшого спеціаліста.

Середня школа №288,

м. Київ

Період навчання:2000-2008

Досвід роботи

Виконую роботу на замовлення в сфері поліграфії та веб-дизайну,навички роботи менеджером з продажів.

Знання мов

Український – вільно.

Русський – середній.

Англійський – базовий.

Додаткова інформація

Навики роботи з комп'ютером: упевнений користувач, вільне володіння MS Office, Internet, Adob Photosop, Corel Draw, Adobe Illustrato, Adobe InDesign, QuarkXPress. Упевнений користувач 3DMAX, Adobe Dreamweaver.

Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, наполегливість.

Захоплення: малювання, дизайн, музика.

Досягнення

III Всеукраїнський фестиваль реклами та дизайну ,друге місце у номінації календар.

Мета

Отримати посаду в стабільній компанії. Набути навичок в професії для подальшого розвитку.

Особисті якості

•комунікативні навики.

•відповідальність.

•бажання розвиватися і навчатися.

•Цілеспрямована.

•Швидко навчаюся.

•Без шкідливих звичок.