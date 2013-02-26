Резюме
Величко Наталія Володимирівна
Дата народження: 28/02/1993
Місто: Київ
Мешкання: Святошинський р-н.(м.Академгородок)
E-mail : [email protected]
Телефон:093-984-57-45
Освіта
МІХМД ім. Сальвадора Дали
Спеціальність : дизайнер реклами і комп. графіки.
Країна, місто: Україна, Київ.
Період навчання: 2008 – 2013 (бакалавр)
Диплом молодшого спеціаліста.
Середня школа №288,
м. Київ
Період навчання:2000-2008
Досвід роботи
Виконую роботу на замовлення в сфері поліграфії та веб-дизайну,навички роботи менеджером з продажів.
Знання мов
Український – вільно.
Русський – середній.
Англійський – базовий.
Додаткова інформація
Навики роботи з комп'ютером: упевнений користувач, вільне володіння MS Office, Internet, Adob Photosop, Corel Draw, Adobe Illustrato, Adobe InDesign, QuarkXPress. Упевнений користувач 3DMAX, Adobe Dreamweaver.
Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, наполегливість.
Захоплення: малювання, дизайн, музика.
Досягнення
III Всеукраїнський фестиваль реклами та дизайну ,друге місце у номінації календар.
Мета
Отримати посаду в стабільній компанії. Набути навичок в професії для подальшого розвитку.
Особисті якості
•комунікативні навики.
•відповідальність.
•бажання розвиватися і навчатися.
•Цілеспрямована.
•Швидко навчаюся.
•Без шкідливих звичок.