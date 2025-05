Технические и юридические переводы EN-RU-EN

20-летний стаж работы в производственной компании. Большой опыт перевода технической и деловой документации, а также рекламных материалов российских и иностранных компаний.

Almost 20-year working experience in a production company. Wide experience of translation of technical and business documentation, and advertisements of the Russian and foreign companies.