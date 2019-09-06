Natalia0104

Наталия Natalia0104

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Личный помощник

Набережнова Наталия                                   

Удаленный личный помощник.Контактные данные

+7 952 448 14 00

[email protected]

https://vk.com/natalnaberezhnova01

Профессиональные навыки

-Я умею:

1. Работать с социальной сетью Вконтакте.(Также подключение и работа с сервисами рассылок Senler)

2. Создавать и оформлять канал на YouTube.(Включено:создание обложки для канала, создание тегов, загрузка и описание видео, а также установка параметров для видео.)

3. Создавать сайты и страницы на конструкторе LPGenerator.

4. Организовывать и модерировать вебинары.

5. Работать с Sendpulse, GetResponse.(Оформление и настройка рассылка в этих сервисах.)

6. Создавать образовательные курсы в Getcourse.

-Имею начальные навыки по настройке таргетированной рекламы для соц.сетей.

Работа с документами и финансами-Работа с договорами, актами выполненных работ и выставление счетов.-Умею работать с разными платежными системами(Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal).

Проверка качества работы подрядчиков-Могу по вышеперечисленным пунктам находить исполнителей и контролировать их процесс выполнения работ.

-Есть навыки работы с готовыми psd-шаблонами и Photoshop.

-Знаю алгоритмы продаж в соц.сетях.

Личные качества

-Самостоятельность

-Честность

-Ответственность

-Доброжелательность

-Отсутствие вредных привычек

-Пунктуальность

-Усидчивость

-Позитивность

                                  Если вы нуждаетесь в личном  компетентном помощнике -                                                                                                        свяжитесь удобным для Вас способом!                                                                                                                                        8 952 448  14 00                                  

                                                        [email protected]                              

                                             https://vk.com/natalnaberezhnova01