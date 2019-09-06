Natalia0104

Набережнова Наталия
Удаленный личный помощник.Контактные данные
+7 952 448 14 00
https://vk.com/natalnaberezhnova01
Профессиональные навыки
-Я умею:
1. Работать с социальной сетью Вконтакте.(Также подключение и работа с сервисами рассылок Senler)
2. Создавать и оформлять канал на YouTube.(Включено:создание обложки для канала, создание тегов, загрузка и описание видео, а также установка параметров для видео.)
3. Создавать сайты и страницы на конструкторе LPGenerator.
4. Организовывать и модерировать вебинары.
5. Работать с Sendpulse, GetResponse.(Оформление и настройка рассылка в этих сервисах.)
6. Создавать образовательные курсы в Getcourse.
-Имею начальные навыки по настройке таргетированной рекламы для соц.сетей.
Работа с документами и финансами-Работа с договорами, актами выполненных работ и выставление счетов.-Умею работать с разными платежными системами(Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal).
Проверка качества работы подрядчиков-Могу по вышеперечисленным пунктам находить исполнителей и контролировать их процесс выполнения работ.
-Есть навыки работы с готовыми psd-шаблонами и Photoshop.
-Знаю алгоритмы продаж в соц.сетях.
Личные качества
-Самостоятельность
-Честность
-Ответственность
-Доброжелательность
-Отсутствие вредных привычек
-Пунктуальность
-Усидчивость
-Позитивность
Если вы нуждаетесь в личном компетентном помощнике - свяжитесь удобным для Вас способом! 8 952 448 14 00