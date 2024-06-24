Займатися улюбленою справою – це те, заради чого варто жити!

Добрий день! Нещодавно закінчила курси з UX\UI дизайну в IT школі "Lemon School". Вмію робити інтернет-магазини, Landing page, мобільні програми, а також різні адаптиви. Працюю в програмі Figma, фотошопі та ілюстраторі. Зараз вивчаю ще й анімацію. На фрілансі нещодавно, але я швидко вчуся і маю велике бажання розвиватися. Легко знаходжу спільну мову з людьми. Активно стежу за трендами у цій сфері. Буду дуже рада попрацювати з Вами. Я дуже старанна, до будь-якої справи підходжу з відповідальністю. Для того, щоб зв'язатися зі мною, напишіть мені на пошту: [email protected] Або в телеграм: +380994508402