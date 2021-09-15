Natalia1234

Я профессиональный копирайтер. С радостью помогу Вам с написанием текста. Ориентировочная стоимость от 150 грн за 1000 зн, зависит от сложности.

Здравствуйте! Меня зовут Наташа.Я копирайтер и коммерческий редактор с опытом работы 5 лет. Пишу авторские статьи, глубоко прорабатываю тему, умею понятно объяснять пользу продукта.

Оперативно и качественно выполню:

- написание текстов в блог;

- заполнение карточек товаров;

- подготовку описаний к каталогам продукции;

- написание текстов для страниц с услугами;

- написание информационных текстов;

- написание продающегося текста о деятельности компании;

Профессиональные качества:

- грамотность;

- легкий слог;

- трудолюбие;

- ответственность;

- грамотный подход к делу — тщательная обработка информации, наполнение статьи полезными сведениями, структурирование;

- креативность;

- стрессоустойчивость.