Natalia1234

Я профессиональный копирайтер. С радостью помогу Вам с написанием текста. Ориентировочная стоимость от 150 грн за 1000 зн, зависит от сложности.
Здравствуйте! Меня зовут Наташа.Я копирайтер и коммерческий редактор с опытом работы 5 лет. Пишу авторские статьи, глубоко прорабатываю тему, умею понятно объяснять пользу продукта.
Оперативно и качественно выполню:
- написание текстов в блог;
- заполнение карточек товаров;
- подготовку описаний к каталогам продукции;
- написание текстов для страниц с услугами;
- написание информационных текстов;
- написание продающегося текста о деятельности компании;
Профессиональные качества:
- грамотность;
- легкий слог;
- трудолюбие;
- ответственность;
- грамотный подход к делу — тщательная обработка информации, наполнение статьи полезными сведениями, структурирование;
- креативность;
- стрессоустойчивость.