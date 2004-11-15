Natalia228

Наталия Natalia228

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Наталия

Контактная информация:

  • Копирайтер и переводчик с опытом работы на русском, украинском, английском и турецком языках.

  • Навыки написания текстов на разные темы, а также перевода между четырьмя языками.

  • Ответственный и ориентированный на результат специалист.

Опыт работы:

Фриланс-копирайтер и переводчик

  • Работа с клиентами для создания текстов на русском, украинском, английском и турецком языках.

  • Написание контента для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов и социальных сетей.

  • Перевод текстов разной сложности и тематики.

Дополнительные навыки:

  • Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.

  • Отличное знание правил грамматики и стилистики на всех четырех языках.

  • Высокая скорость печати.

Личные качества:

  • Креативный подход к работе.

  • Стремление к саморазвитию и совершенствованию навыков.

  • Ответственность и пунктуальность.

Дополнительная информация:

  • Готова начать работу над вашими проектами немедленно.

  • Готова оставлять отзывы в различных приложениях и ресурсах.

Языковые знания:

  • Русский: родной

  • Украинский: Родной

  • Английский: свободно

  • Турецкий: продвинутый