Natalia228

Наталия
Контактная информация:
Email: [email protected]
Профиль:
Копирайтер и переводчик с опытом работы на русском, украинском, английском и турецком языках.
Навыки написания текстов на разные темы, а также перевода между четырьмя языками.
Ответственный и ориентированный на результат специалист.
Опыт работы:
Фриланс-копирайтер и переводчик
Работа с клиентами для создания текстов на русском, украинском, английском и турецком языках.
Написание контента для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов и социальных сетей.
Перевод текстов разной сложности и тематики.
Дополнительные навыки:
Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.
Отличное знание правил грамматики и стилистики на всех четырех языках.
Высокая скорость печати.
Личные качества:
Креативный подход к работе.
Стремление к саморазвитию и совершенствованию навыков.
Ответственность и пунктуальность.
Дополнительная информация:
Готова начать работу над вашими проектами немедленно.
Готова оставлять отзывы в различных приложениях и ресурсах.
Языковые знания:
Русский: родной
Украинский: Родной
Английский: свободно
Турецкий: продвинутый