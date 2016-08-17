МиссияАвтор текстов. Пишу статьи для людей, сайтов, соцсетей, рекламныхагентств. Умею и люблю работать. Что я даюработодателю Статьина любые темыПишу про всё, но любимое – туризм, здоровье, красота,стиль, реклама. Нейминг, слоганы, миссия, отличие вас от других. Постучаться в

сердце и рассказать о вас людям.Вид текстов: информационные, продающие.Языки: русский и украинский. Другиевиды работНаберу таблицы, сделаю транскрибацию с аудио ивидеофайлов, языковой перевод. Другие варианты удалённой работы. ВысокуюуникальностьТщательно изучаю тему. Информацию ищу насайтах, в книгах и справочниках, анализирую рынок товаров и услуг, потребности

целевой аудитории. СтруктурированнуюинформациюРазбиваю текст на абзацы, которые легковоспринимаются глазом и откладываются в голове. Пишу просто о сложном. Много

раз вычитываю и правлю. Работув срок или раньшеУмею организовать день. Не исчезну, отвечу написьмо сразу или в течение часа, не поддамся смене настроений. Предупрежу о

форс-мажорах, нужно – поработаю ночью. Но сроки выполню. Отсутствиеконфликтов и истерикНе спорю, мирно решаю разногласия. СтарательногоученикаУчебы в институте и двух магистратурах, десятилетнейработы главным специалистом информационно-аналитического отдела в органах власти

для меня мало. Поэтому ежедневно читаю профессиональныесайты, книги по копирайтингу, маркетингу, рекламе, выполняю тренировочные

задания помимо заказов. Я готова учиться у вас. Научите тому, что япока не умею. Я быстро учусь. Я хочу быть вам полезной. Я не работаю с теми, кто: Постоянноругается и проявляет нетерпимостьЯ могу чего-то не знать или не уметь. Но еслипонадобится для проекта – в сжатые сроки научусь и постараюсь для вас. Проявите

терпение или найдите другого исполнителя. Но не оскорбляйте. Я честна перед

заказчиками, старательно работаю и хочу получать за это деньги. РасценкиЦены на копирайтинг: от 100 р., 40 гривен/1 тыс.символов. Остальное – обсудим. Приглашаю к сотрудничеству! Пишите [email protected], https://vk.com/id167586613