NataliaBurtseva

3D художник и моделлер

Предпочитаюработать над персонажами, но к пропсам и предметам тоже готова.

Знаю и умею в полный пайплайн создания игрового ассета (без рига и анимации): хай-поли, лоу-поли, развертка, запечка, текстурирование (в том числе PBR). Есть небольшой опыт работы непосредственно с движками и настройкой ассетов там (больше с UE4, меньше с Unity). Готова развиваться, адаптируясь под нужды проекта.

Сейчас активно работаю в ZBrush, Maya, Marmoset Toolbag, Substance Painter, Marvelous Designer, Photoshop. Также хорошо знакома (достаточно, чтобы там работать, если понабиться) с 3Ds Max, 3D coat, SpeedTree, xNormal, UVLayout. Готова осваивать новые программы, делаю это достаточно быстро.