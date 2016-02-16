NataliaInteriors

дизайнер интерьера

В работе над проектом принципиальным является уловить настроение клиента, понять его внутренний мир, поэтому дизайнер - не только творец, но отчасти и психолог. Именно поэтому каждый интерьер индивидуальный, так как создан для конкретных людей.

Вместе с моей коллегой Надеждой Крагинской занимаюсь дизайном интерьера. Наша цель - создавать стильные, функциональные и удобные для жизни, работы и отдыха пространства, в которых люди будут чувствовать себя комфортно и уютно. Стиль и функциональность - это та роскошь, которую может позволить себе каждый, вне зависимости от уровня дохода. Поэтому дизайн интерьера квартир - это не только подбор красивой мебели и отделки, но и доскональная продуманность каждой детали.

Мы создаем интерьеры жилых помещений от идеи до отделки. Итак, что мы предлагаем:

- мы поможем Вам выбрать стилевое и колористическое решение;

- поможем зонировать помещение, исходя из Ваших потребностей и пожеланий, и сделаем наиболее подходящую расстановку мебели;

- разработаем стандартную документацию;

- подготовим план и развертки всех помещений, в том числе план полов и освещения;

- сделаем 3D визуализацию;

- составим спецификацию рекомендуемых отделочных материалов, мебели и элементов декора;

- осуществим авторский надзор

- предлагаем разовые консультации, которые помогут Вам определить стиль Вашего будущего жилья, цветовые решении, а также наши рекомендации по расстановке мебели, декору и нюансам дизайна

Мы занимаемся любимым делом и вкладываем в работу душу, поэтому обещаем превратить Вашу головную боль в увлекательный творческий процесс, в котором Вы будете автором и получите невероятное удовольствие.

Если Вы разделяете наши взгляды и Вам нужны услуги дизайнера интерьеров, позвоните или напишите нам, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы.

Искренне Ваша,

Наталья