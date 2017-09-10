NataliaLeonidova

Наталья Леонидова NataliaLeonidovaNataliaLeonidova
34 годаРоссия/Киров
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Скромная девушка с душевной привязанностью к природе и литературе
Спокойная девушка с психолого-педагогическим образованием, занимающая офисной работой, всей душой люблю свою семью, прогулки на природе, мой зеленый сад, чтение книг, рукоделие. Стараюсь освоить новый профиль работы дома, чтобы посвятить себя семье и не загонять себя в рамки современных "каменных джунглей", а жить в гармонии с душой
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