NataliaLeonidova

Скромная девушка с душевной привязанностью к природе и литературе

Спокойная девушка с психолого-педагогическим образованием, занимающая офисной работой, всей душой люблю свою семью, прогулки на природе, мой зеленый сад, чтение книг, рукоделие. Стараюсь освоить новый профиль работы дома, чтобы посвятить себя семье и не загонять себя в рамки современных "каменных джунглей", а жить в гармонии с душой