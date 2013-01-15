NataliaNNN

Наталья Николаева NataliaNNNNataliaNNN
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик французского языка, журналист
Закончила Парижскую Высшую Школу социальных наук (Ecole des Hautes etudes en sciences sociales, Париж, Франция) master 2 (2007), ЛГУ химфак (1992), College Universitaire francais de Saint-Petersbourg (социология). Сертификат Instituto Italiano a Firenze (Флоренция, Италия) (2010)- итальянский язык и цивилизация
Большой опыт технических и художественных переводов (французский, английский, итальянский языки).
Опыт работы над документальными фильмами (переводчик, журналист) для французской киностудии (для TF1)
Опыт работы в группе переводчиков на 36-ой сессии ЮНЕСКО (Санкт-Петербург, лето 2012).
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