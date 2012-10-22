NataliaPoxodnik

Наталья NataliaPoxodnik

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление позиций на сайт интернет-магазина

    $50

    Примерно 100 позиций Перенести каталог с сайта palatka-msk.ru, кроме категорий палаток для зимней рыбалки, коптилен и теплиц. Переносим на InSales Название категорий, товара и хар-ки берем с сайта поставщика через блокнот Цену также ставим такую же. Картинки добавляем все, которые ...

    InSales
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оператор наличия

    $250

    Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе. Обязанности: Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов. Требования: Ответственность, Внимательность‚ аккуратность; Уверенный пользователь Excel Предпочтительней девушка Отчет по проделанной работе ! Условия: К сожалению, в связи с некачественной ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить товар на сайт интернет-магазина

    Добрый вечер. Нужно добавить товар с одного сайта на другой, дополнять от себя и искать ничего не нужно, только сработать "качественно" (без лишних пробелов, "кол. в короб." и др). Оплата: 1 товар ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо добавить товар интернет-магазин

    добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д. сайты-доноры: http://www.bagiraland.ru/ http://likobaby.ru/ если сработаемся, то предстоит добавить около 1600 позиций. 1 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Inna13_666
Инна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Необходимо добавить товар интернет-магазин
Задача поставлена четко,оплата произведена вовремя
Вся работа проделана качественно и своевременно.
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