NataliaPoxodnik

добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д. сайты-доноры: http://www.bagiraland.ru/ http://likobaby.ru/ если сработаемся, то предстоит добавить около 1600 позиций. 1 ...