NataliaPoxodnik

Примерно 100 позиций Перенести каталог с сайта palatka-msk.ru, кроме категорий палаток для зимней рыбалки, коптилен и теплиц. Переносим на InSales Название категорий, товара и хар-ки берем с сайта поставщика через блокнот Цену также ставим такую же. Картинки добавляем все, которые ...
- $50Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе. Обязанности: Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов. Требования: Ответственность, Внимательность‚ аккуратность; Уверенный пользователь Excel Предпочтительней девушка Отчет по проделанной работе ! Условия: К сожалению, в связи с некачественной ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Нужно добавить товар с одного сайта на другой, дополнять от себя и искать ничего не нужно, только сработать "качественно" (без лишних пробелов, "кол. в короб." и др). Оплата: 1 товар ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д. сайты-доноры: http://www.bagiraland.ru/ http://likobaby.ru/ если сработаемся, то предстоит добавить около 1600 позиций. 1 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад