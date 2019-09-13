Переводчик с китайского и английского языков

Уверенное владение ПК: знание MS Office (Excel‚ Word)‚ Internet; программа TRADE. Опыт работы в SmartCAT.Грамотность‚ внимательность при работе с документами.Умение вести переговоры, способность работать в команде, навыки делового общения и деловой переписки.Знание и понимание китайской культуры и ценностей.Имею опыт преподавания китайского и английского языков как иностранцам, так и гражданам РФ.Личностные качества:Внимательность‚ организованность, ответственность‚ коммуникабельность‚ самостоятельность‚ инициативность. Легкообучаемость, стрессоустойчивость, добросовестное отношение к делу, неконфликтность, желание развиваться, позитивный взгляд на жизнь; умею ставить перед собой цели, умею слушать собеседника и отвечать на поставленные вопросы.