Модератор социальных сетей; Контент менеджер; Специалист по связям с общественностью.

Период работы: с декабря 2012 по н/в

Должность: Специалист по связям с общественностью

В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"

Должностные обязанности:

Размещение всех информационных материалов на открытых информационных интернет-площадках (порядка 50 открытых площадок в месяц).Размещение пресс-релизов, баннеров, макетов в СМИ в рамках партнерских

отношений по мероприятиям (порядка 140 публикаций – анонс и пост-пиар

мероприятий).

Ежедневная работа с базой целевых СМИ.Работа соСМИ на мероприятиях (аккредитация, сопровождение).

Составление отчетов по информационному сопровождению мероприятий.

Сопровождение договоров с информационными партнерами.

Контроль за выполнением партнерских соглашений.

Поиск спонсоров на мероприятия.Анализ запросов СМИ и других представителей общественности о деятельности партнерства, предложения по участию в организации

разнообразных акций (выставок, пресс-конференций, презентаций, «круглых

столов», фестивалей, благотворительных акций и пр.).Ведение рубрики корпоративной газеты об интересных событиях и местах Москвы и Санкт-Петербурга. Работа на семинарах (составление текста приглашений, фотосъемка, написание репортажа по итогам семинара).Работа с биографическими данными руководителя и топ-менеджемента (составление, актуализация в СМИ и интернете).Ежедневный мониторинг новостей, ведение новостной ленты 6 сайтов , составление еженедельных дайджестов. Фотосъемкана мероприятиях

Период работы: с 2008-2012

Должность: Специалист по подбору персонала

В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"

Должностные обязанности:

1.Подбор персонала с помощью интернета (база сайтов по трудоустройству, социальные сети).

2. Ведение базы клиентов и соискателей.

3. Ведение деловой переписки.

4. Организация встреч работодателя и соискателя.

5. Проведение собеседований с работодателями и соискателями