NataliaRyzhova

Наталья NataliaRyzhova

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Модератор социальных сетей; Контент менеджер; Специалист по связям с общественностью.

Период работы: с декабря 2012 по н/в

Должность: Специалист по связям с общественностью

В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"

Должностные обязанности: 

Размещение всех информационных материалов на открытых информационных интернет-площадках (порядка 50 открытых площадок в месяц).Размещение пресс-релизов, баннеров, макетов в СМИ в рамках партнерских

отношений по мероприятиям (порядка 140 публикаций – анонс и пост-пиар

мероприятий).

Ежедневная работа с базой целевых СМИ.Работа соСМИ на мероприятиях (аккредитация, сопровождение).

Составление отчетов по информационному сопровождению мероприятий.

Сопровождение договоров с информационными партнерами.

Контроль за выполнением партнерских соглашений.

Поиск спонсоров на мероприятия.Анализ запросов СМИ и других представителей общественности о деятельности партнерства, предложения по участию в организации

разнообразных акций (выставок, пресс-конференций, презентаций, «круглых

столов», фестивалей, благотворительных акций и пр.).Ведение рубрики корпоративной газеты об интересных событиях и местах Москвы и Санкт-Петербурга. Работа на семинарах (составление текста приглашений, фотосъемка, написание репортажа по итогам семинара).Работа с биографическими данными руководителя и топ-менеджемента (составление, актуализация в СМИ и интернете).Ежедневный мониторинг новостей, ведение новостной ленты 6 сайтов , составление еженедельных дайджестов. Фотосъемкана мероприятиях

Период работы: с 2008-2012

Должность: Специалист по подбору персонала

В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"

Должностные обязанности:

1.Подбор персонала с помощью интернета (база сайтов по трудоустройству, социальные сети).

2. Ведение базы клиентов и соискателей.

3. Ведение деловой переписки.

4. Организация встреч работодателя и соискателя.

5. Проведение собеседований с работодателями и соискателями

Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$999.99/час
от 30 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$15/час
от 20 дней
нет рейтинга