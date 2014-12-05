Период работы: с декабря 2012 по н/в
Должность: Специалист по связям с общественностью
В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"
Должностные обязанности:
Размещение всех информационных материалов на открытых информационных интернет-площадках (порядка 50 открытых площадок в месяц).Размещение пресс-релизов, баннеров, макетов в СМИ в рамках партнерских
отношений по мероприятиям (порядка 140 публикаций – анонс и пост-пиар
мероприятий).
Ежедневная работа с базой целевых СМИ.Работа соСМИ на мероприятиях (аккредитация, сопровождение).
Составление отчетов по информационному сопровождению мероприятий.
Сопровождение договоров с информационными партнерами.
Контроль за выполнением партнерских соглашений.
Поиск спонсоров на мероприятия.Анализ запросов СМИ и других представителей общественности о деятельности партнерства, предложения по участию в организации
разнообразных акций (выставок, пресс-конференций, презентаций, «круглых
столов», фестивалей, благотворительных акций и пр.).Ведение рубрики корпоративной газеты об интересных событиях и местах Москвы и Санкт-Петербурга. Работа на семинарах (составление текста приглашений, фотосъемка, написание репортажа по итогам семинара).Работа с биографическими данными руководителя и топ-менеджемента (составление, актуализация в СМИ и интернете).Ежедневный мониторинг новостей, ведение новостной ленты 6 сайтов , составление еженедельных дайджестов. Фотосъемкана мероприятиях
Период работы: с 2008-2012
Должность: Специалист по подбору персонала
В организации: OCG групп/ ГК "ТЕХНОПРОГРЕСС"
Должностные обязанности:
1.Подбор персонала с помощью интернета (база сайтов по трудоустройству, социальные сети).
2. Ведение базы клиентов и соискателей.
3. Ведение деловой переписки.
4. Организация встреч работодателя и соискателя.
5. Проведение собеседований с работодателями и соискателями