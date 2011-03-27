Только начинаю работать в интернете, но зато есть БОЛЬШОЙ ОПЫТ:
- работы в полиграфии (Журналы: "Афиша", "Консильери"; газеты "Наше метро", "Автопрайсы")
- обработки фотографий, реставраций, замены фона, ретуши и т.п. (2 года работала в фотосервисе)
Умею и могу сделать:
- дизайн сайтов разных направлений и сложности
- разработку логотипов и фирменного стиля любой тематики
Работаю в Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Рисую.
Образование: Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", факультет "Компьютерные Информационные технологии"
Верстка полиграфии
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от 1 дня
#1226
Логотипы и Знаки
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#2016
Обработка фотографий
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от 1 дня
#2994
Дизайн сайтов
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#3890