Только начинаю работать в интернете, но зато есть БОЛЬШОЙ ОПЫТ:

- работы в полиграфии (Журналы: "Афиша", "Консильери"; газеты "Наше метро", "Автопрайсы")

- обработки фотографий, реставраций, замены фона, ретуши и т.п. (2 года работала в фотосервисе)

Умею и могу сделать:

- дизайн сайтов разных направлений и сложности

- разработку логотипов и фирменного стиля любой тематики

Работаю в Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Рисую.

Образование: Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", факультет "Компьютерные Информационные технологии"