NataliaSmart

Наталия NataliaSmart

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Только начинаю работать в интернете, но зато есть БОЛЬШОЙ ОПЫТ:

- работы в полиграфии (Журналы: "Афиша", "Консильери"; газеты "Наше метро", "Автопрайсы")

- обработки фотографий, реставраций, замены фона, ретуши и т.п. (2 года работала в фотосервисе)

Умею и могу сделать:

- дизайн сайтов разных направлений и сложности

- разработку логотипов и фирменного стиля любой тематики

Работаю в Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Рисую.

Образование: Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", факультет "Компьютерные Информационные технологии"

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1226
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2016
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2994
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3890