NataliaTrifonova

СММ-менеджер, куратор, администратор, контент-менеджер

Мой опыт работы на данный момент: 1,5 года работы специалистом по учебно-методической работе в ФГБОУ ВО ДВГУПС с ведением сообщества Факультета воздушных сообщений, а также небольшие проекты в рамках обучения профессии Ассистент блога/сообщества в рамках курса. За это время я оформила обложки постов, хайлайтс (актуальное), форматировала и писала текст постов, в том числе рекламных, монтировала видео Reels и Клипы ВКонтакте, делала транскрибации для Stories. Получила позитивную обратную связь от кураторов курса и заказчиков. Успешно провела массфолловинг, конверсия в подписчиков составила 46%. Оформила группу визажиста ВКонтакте @make_valeri с нуля, что уже привело к привлечению клиентов.

В работе мне помогают вежливость, трудолюбие, организованность, а также наличие красного диплома магистра по специальности 23.04.01 Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление в единой транспортной системе).