NataliaVishnev15

Качественно и быстро! Выполню адаптивную вёрстку сайтов чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Моя цель - благодарный отзыв от заказчика, что сделает меня ещё на шажочек ближе к работе мечты!

Гарантия на верстку. В течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все допущенные мной ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы заказчиком и замечены позже.Мне важно, чтобы клиент остался доволен и мог 100% доверится мне в следующий раз.

Ответственность:

-‌ Готова работать прямо сейчас

-‌ Всегда довожу дело до конца

-‌ Не нарушаю сроков

-‌ Не беру предоплату

- Всегда на связи

Род занятий:

-‌ Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

-‌ Верстаю из psd, figma макетов.

-‌ Адаптивность, отзывчивость.

Процесс выполнения работы:

-‌ Оценка

-‌ Качественное выполнение заказа в оговоренный срок

-‌ Тестирование

-‌ Оплата

-‌ Передача готового архива с файлами заказчику

Способы оплаты:

- Виза

- Мастеркард

- Приват24 (а также любым, удобным для вас способом).

Связь со мной:

- Телеграм: https://t.me/NataliMoskaliuk

- Инстаграм: https://instagram.com/nataliia_moskaliuk?igshid=YmMyMTA2M2Y=

- Фуйсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024766772370

О себе: Меня зовут Наталия. По профессии повар-кондитер. Но меня всегда привлекало создание прекрасного. Однажды попробовала вёрстку, и влюбилась. Теперь это профессия моей мечты. С помощью кода творю волшебство, и делаю людей(заказчиков) счастливей.