NataliaVishnev15

Моя цель - благодарный отзыв от заказчика, что сделает меня ещё на шажочек ближе к работе мечты!
Гарантия на верстку. В течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все допущенные мной ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы заказчиком и замечены позже.Мне важно, чтобы клиент остался доволен и мог 100% доверится мне в следующий раз.
Ответственность:
- Готова работать прямо сейчас
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из psd, figma макетов.
- Адаптивность, отзывчивость.
Процесс выполнения работы:
- Оценка
- Качественное выполнение заказа в оговоренный срок
- Тестирование
- Оплата
- Передача готового архива с файлами заказчику
Способы оплаты:
- Виза
- Мастеркард
- Приват24 (а также любым, удобным для вас способом).
Связь со мной:
- Телеграм: https://t.me/NataliMoskaliuk
- Инстаграм: https://instagram.com/nataliia_moskaliuk?igshid=YmMyMTA2M2Y=
- Фуйсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024766772370
О себе: Меня зовут Наталия. По профессии повар-кондитер. Но меня всегда привлекало создание прекрасного. Однажды попробовала вёрстку, и влюбилась. Теперь это профессия моей мечты. С помощью кода творю волшебство, и делаю людей(заказчиков) счастливей.