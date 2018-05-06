NataliaZhabyko

Управленческий учет, бюджетирование, управление Cash Flow, разработка финансовых метрик для бизнеса
Разработка и внедрение управленческой отчетности, бюджетирования, программы по оптимизации процессов и затрат, выстраивание внутренних операционных процессов для малых и средних IT компаний и стартапов.
5+ лет опыт в финансовом менеджменте, МВА кандидат со специализацией Финансы & Учет.
Об опыте:Руководила финансовым, юридическим и административным направлениями компании с этапа стартап до роста 100+ сотрудников:
- Разработан и внедрен управленческий учет и отчетность, система бюджетирования с последующей автоматизацией
- Координировала финансовую отчетность и ее консолидацию с зарубежными компаниями холдинга
- Организован финансовый отдел с нуля
- Настроено управление Cash flow
- Внедрены финансовые KPI
Результаты:
- Прозрачная и оперативная отчетность для команды управления и собственников компании
- Отсутствие кассовых разрывов в течение пяти лет
- После оптимизации операционных затрат и некоторых внутренних процессов прибыль увеличилась на 20%
- Уменьшение дебиторской задолженности на 30%
- Запущен международный холдинг и выстроены процессы работы между дочерними компаниями