NataliaZhabyko

Управленческий учет, бюджетирование, управление Cash Flow, разработка финансовых метрик для бизнеса

Разработка и внедрение управленческой отчетности, бюджетирования, программы по оптимизации процессов и затрат, выстраивание внутренних операционных процессов для малых и средних IT компаний и стартапов.

5+ лет опыт в финансовом менеджменте, МВА кандидат со специализацией Финансы & Учет.

Об опыте:

Руководила финансовым, юридическим и административным направлениями компании с этапа стартап до роста 100+ сотрудников:

Разработан и внедрен управленческий учет и отчетность, система бюджетирования с последующей автоматизацией

Координировала финансовую отчетность и ее консолидацию с зарубежными компаниями холдинга

Организован финансовый отдел с нуля

Настроено управление Cash flow

Внедрены финансовые KPI

Результаты: