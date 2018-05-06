NataliaZhabyko

Наталья NataliaZhabyko

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Управленческий учет, бюджетирование, управление Cash Flow, разработка финансовых метрик для бизнеса

Разработка и внедрение управленческой отчетности, бюджетирования, программы по оптимизации процессов и затрат, выстраивание внутренних операционных процессов для малых и средних  IT компаний и стартапов.

5+ лет опыт в финансовом менеджменте, МВА кандидат со специализацией Финансы & Учет.

Об опыте:

Руководила финансовым, юридическим и административным направлениями компании с этапа стартап до роста 100+ сотрудников:

  • Разработан и внедрен управленческий учет и отчетность, система бюджетирования с последующей автоматизацией
  • Координировала финансовую отчетность и ее консолидацию с зарубежными компаниями холдинга
  • Организован финансовый отдел с нуля
  • Настроено управление Cash flow
  • Внедрены финансовые KPI

Результаты:

  • Прозрачная и оперативная отчетность для команды управления и собственников компании
  • Отсутствие кассовых разрывов в течение пяти лет
  • После оптимизации операционных затрат и некоторых внутренних процессов прибыль увеличилась на 20%
  • Уменьшение дебиторской задолженности на 30%
  • Запущен международный холдинг и выстроены процессы работы между дочерними компаниями