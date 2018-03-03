Natalia_23

СММ-менеджер
Меня зовут Наталья. Я -СММ-менеджер. Специализация: настройка, ведение и продвижение сообществ ВКонтакте.
Применяю свои знания для эффективного и целенаправленного ведения групп.
Мои навыки и умения:
настройка и оформление в едином фирменном стиле;
расширение целевой аудитории сообщества;
создание уникальных постов разных типов:
заметок;
списков;
статей;
постов с простым первым шагом;
кейсов;
постов с прямым предложением;
"магнитов";
продающих опросов;
конкурсов;
полезно-продающих постов;
продуманного контент-плана на месяц.
Есть портфолио.
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