Natalia_23

СММ-менеджер

Меня зовут Наталья. Я -СММ-менеджер. Специализация: настройка, ведение и продвижение сообществ ВКонтакте.

Применяю свои знания для эффективного и целенаправленного ведения групп.

Мои навыки и умения:

настройка и оформление в едином фирменном стиле;

расширение целевой аудитории сообщества;

создание уникальных постов разных типов:

заметок;

списков;

статей;

постов с простым первым шагом;

кейсов;

постов с прямым предложением;

"магнитов";

продающих опросов;

конкурсов;

полезно-продающих постов;

продуманного контент-плана на месяц.

Есть портфолио.