Natalia_Mill

Копирайтинг, переводы (англ-рус-англ), создание сайтов на базе Wordpress

Образование:

1) преподаватель английского языка, курсы в British Council, уровень Advance.

2) психолог, преподаватель психологии.

Опыт:

Работала репетитором английского языка около 5 лет, выполняла переводы текстов,статей, юридических договоров, технической документации. Регулярно пишу статьи на психологические темы, в частности на тему личностного роста, улучшения жизни. Имею опыт создания сайтов на движке Wordpress.