Natalia_RSYA

Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Я являюсь специалистом по настройке контекстной рекламы в РСЯ. Данный рекламный канал, обладает самой широкой аудиторией, дает невероятно большие перспективы и возможности для привлечения клиентов. На фундаменте своих глубоких знаний, я могу качественно настроить рекламную кампанию. Бесплатно проведу аудит Вашего сайта и (если есть) рекламной кампании, где конкретно и наглядно подчеркну все возможные улучшения. Но взамен, попрошу оставить отзыв о моей проделанной работе. Принципом своей работы считаю- увеличение конверсии, и как результат, целевые действия на сайте, что повышает уровень продаж моего клиента. Все возникшие вопросы, буду рада обсудить. Пишите!