Natalia_RSYA18

Наталия Natalia_RSYA18

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. Мои тестовые рекламные кампании получили оценку «отлично».

То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно,

взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Со своей стороны гарантирую добросовестное отношение и порядочность.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.