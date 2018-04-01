Natalia_RSYA18

Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. Мои тестовые рекламные кампании получили оценку «отлично».

То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно,

взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Со своей стороны гарантирую добросовестное отношение и порядочность.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.