Natalia_RSYA18

Специалист по настройке рекламы в РСЯ
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. Мои тестовые рекламные кампании получили оценку «отлично».
То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно,
взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Со своей стороны гарантирую добросовестное отношение и порядочность.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.