Natalia_Reva

Журналист, обозреватель, автор статей

Написание статей на тему искусства, кино, кино-рецензий, научно-публицистических статей исторической тематики - предпочтительно.

Искусство и кино для меня хобби, но хобби, о котором довольно много знаю и в сфере которого есть определенные навыки, которые хотелось бы поддерживать и развивать.

История - моя первая специальность. Есть опыт написания научно-публицистических статей. Специализируюсь на истории Украины первой половины ХХ века.

На данный момент, работаю редактором и обозревателем интернет-портала недвижимости. Потому возможно сотрудничество в написании статей деловой тематики.

Буду рада предложениям о сотрудничестве.