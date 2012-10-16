Natalia_Smith

«Justad» — это полный цикл по созданию визуальных продуктов от идеи до результата. Нам доверяют, поскольку мы отлично знаем, как эффективно использовать визуализацию. Мы сопровождаем ваш путь к успеху обязательными элементами грамотного маркетинга. «Justad» знает, как привлечь внимание клиента именно к вашему продукту!

Почему мы?

Видеостудия Justad – это творческий подход, оригинальные решения, ориентация на потребителя и высокие требования к конечному продукту. Мы умеем делать видео, которое приносит прибыль.

Индивидуальный подход.

Для создания привлекательного образа Вашего продукта, мы максимально раскроем его положительные характеристики с помощью тщательно подобранной техники исполнения ролика. С помощью видеорекламы мы решаем главную задачу – создание у потребителя правильных ассоциаций о Вас и о продукте.

Широкие возможности.

Мы объединили качественную технику, современные технологии и креативную команду. Это - идеальное сочетание для продвижения Вашего бренда.

Гибкая система оплаты.

Мы позаботились об удобстве наших клиентов, именно поэтому предоплата составляет всего 50% от стоимости проекта. Затем, Вы получаете готовое видео, после утверждения которого вносите оставшуюся сумму. Вы можете выбрать любой удобный для Вас способ оплаты – безналичный, наличный, электронный кошелек.