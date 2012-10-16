Natalia_Smith

Необходим креативный и с хорошей фантазией сценарист-партнер, писать сценарии (придумывать, что будет изображаться или двигаться и подробно это описывать) для различной направленности видео роликов в стиле инфографики. Ищу человека для постоянного сотрудничества и возможностью общения ...
«Justad» — это полный цикл по созданию визуальных продуктов от идеи до результата. Нам доверяют, поскольку мы отлично знаем, как эффективно использовать визуализацию. Мы сопровождаем ваш путь к успеху обязательными элементами грамотного маркетинга. «Justad» знает, как привлечь внимание клиента именно к вашему продукту!
Почему мы?
Видеостудия Justad – это творческий подход, оригинальные решения, ориентация на потребителя и высокие требования к конечному продукту. Мы умеем делать видео, которое приносит прибыль.
Индивидуальный подход.
Для создания привлекательного образа Вашего продукта, мы максимально раскроем его положительные характеристики с помощью тщательно подобранной техники исполнения ролика. С помощью видеорекламы мы решаем главную задачу – создание у потребителя правильных ассоциаций о Вас и о продукте.
Широкие возможности.
Мы объединили качественную технику, современные технологии и креативную команду. Это - идеальное сочетание для продвижения Вашего бренда.
Гибкая система оплаты.
Мы позаботились об удобстве наших клиентов, именно поэтому предоплата составляет всего 50% от стоимости проекта. Затем, Вы получаете готовое видео, после утверждения которого вносите оставшуюся сумму. Вы можете выбрать любой удобный для Вас способ оплаты – безналичный, наличный, электронный кошелек.
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Нарисовать маленькие простые наклейки Нужно срисовать с фотографии 5 наклеек. Подробно все размеры и прочее дам исполнителю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать сайт одностраничник (или на 3-4 страницы) с привязкой к Pay Pal как способ оплаты. Предлагайте цену, срок. Все подробности обсудим с исполнителем.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте. Есть существующий сайт, но он сильно устарел и хотелось бы обновить его на что то красивое , креативное и удобное. Вот и сам сайт http://rhombus.com.ua/ . Сделать его нужно в фирменных цветах так ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте. Нужно сделать флеш баннер в 3х форматах. т.з. прилагаю в прикрепленном файле. Оплата 50 у.о. возможна предоплата.Сроки максимально сжатые, но не во вред качеству.Баннеры20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека для написания качественного КП . Тематика бижутерия с камнями сваровски производство Италия.Подробно все расскажу при обсуждении проекта. Оплата 800 руб. Объем КП А4.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте ищу отличных копирайтеров, рерайтеров с опытом и реальными отзывами. Важно уметь писать не только сео тексты , но и продающие,авторские. работа есть почти каждый день на разные тематики. Связь только по скайпу Нужно так ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад