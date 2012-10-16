Natalia_Smith

Наталия Водянова Natalia_Smith

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

«Justad» — это полный цикл по созданию визуальных продуктов от идеи до результата. Нам доверяют, поскольку мы отлично знаем, как эффективно использовать визуализацию. Мы сопровождаем ваш путь к успеху обязательными элементами грамотного маркетинга. «Justad» знает, как привлечь внимание клиента именно к вашему продукту!

Почему мы?

Видеостудия Justad – это творческий подход, оригинальные решения, ориентация на потребителя и высокие требования к конечному продукту. Мы умеем делать видео, которое приносит прибыль.

Индивидуальный подход.

Для создания привлекательного образа Вашего продукта, мы максимально раскроем его положительные характеристики с помощью тщательно подобранной техники исполнения ролика. С помощью видеорекламы мы решаем главную задачу – создание у потребителя правильных ассоциаций о Вас и о продукте.

Широкие возможности.

Мы объединили качественную технику, современные технологии и креативную команду. Это - идеальное сочетание для продвижения Вашего бренда.

Гибкая система оплаты.

Мы позаботились об удобстве наших клиентов, именно поэтому предоплата составляет всего 50% от стоимости проекта. Затем, Вы получаете готовое видео, после утверждения которого вносите оставшуюся сумму. Вы можете выбрать любой удобный для Вас способ оплаты – безналичный, наличный, электронный кошелек.

  • Сценарист для видеороликов в стиле инфографики

    Необходим креативный и с хорошей фантазией сценарист-партнер, писать сценарии (придумывать, что будет изображаться или двигаться и подробно это описывать) для различной направленности видео роликов в стиле инфографики. Ищу человека для постоянного сотрудничества и возможностью общения ...

    Инфографика
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу ответственных копирайтеров, рерайтеров

    Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен редизайн сайта

    $250

    Здравствуйте. Есть существующий сайт, но он сильно устарел и хотелось бы обновить его на что то красивое , креативное и удобное. Вот и сам сайт http://rhombus.com.ua/ . Сделать его нужно в фирменных цветах так ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен флеш-баннер в 3-х форматах

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать флеш баннер в 3х форматах. т.з. прилагаю в прикрепленном файле. Оплата 50 у.о. возможна предоплата.Сроки максимально сжатые, но не во вред качеству.

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать КП

    Здравствуйте. Ищу человека для написания качественного КП . Тематика бижутерия с камнями сваровски производство Италия.Подробно все расскажу при обсуждении проекта. Оплата 800 руб. Объем КП А4.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу копирайтеров, рерайтеров на постоянку

    Здравствуйте ищу отличных копирайтеров, рерайтеров с опытом и реальными отзывами. Важно уметь писать не только сео тексты , но и продающие,авторские. работа есть почти каждый день на разные тематики. Связь только по скайпу Нужно так ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта

    Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой ...

    MODXФорма обратной связи
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$900
10 баллов
10 лет назад
Ищу ответственных копирайтеров, рерайтеров
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
Ответственность и профессионализм – два слова, наиболее полно характеризующие работу c Кристиной. Только положительные эмоции после работы с таким человеком, как она. Здесь речь идет не только о текстах, но и о соблюдении поставленных сроков, что очень редко встретишь. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в ближайшем будущем и рекомендую всем "нуждающимся" в отличных текстах!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать наклейки
Приятно работать с Наталией! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
С задачей справилась быстро и очень качественно.. Будем продолжать сотрудничать=)
Ответный отзыв