Natalia_Volnaya

Наталья Вольная Natalia_VolnayaNatalia_Volnaya
5 причин заказать тексты у меня
Однажды Фаина Георгиевна Раневская приглашая в гости, предупредила, что звонок не работает:
—Как придете, стучите ногами.
—Почему ногами, Фаина Георгиевна?
—Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходить!
Так вот, я к вам точно не с пустыми руками!
А с багажом полезных знаний и опыта!
Меня зовут Наталья Вольная. Мне 33 года. Живу в Москве.
В течение 5 лет я получала образование в университете. По специальности я историк. Это помогает мне подходить к работе основательно, аналитически мыслить и уделять внимание деталям.
10 летний опыт работы в игорном бизнесе научил меня глубоко понимать человеческие слабости и психологию. Это помогает мне превращать скучные характеристики в яркие выгоды для клиентов.
11 месяцев я работала в Ираке, в многонациональном коллективе. Там я научилась не бояться трудностей. А также быть толерантной к любой аудитории.
И вот уже в течение года занимаюсь веб-райтингом и копирайтингом. Да, недолго. Но зато плодотворно!
А почему собственно я?
Любой исполнитель скажет вам, что его тексты будут уникальными, а работа будет выполнена в срок! Для меня эти моменты, сами собой разумеющиеся!
Что вы получите кроме этого?
Итак, 5 причин заказать тексты у меня
1. Комплексный подход
К работе я подхожу основательно. Дотошно изучаю всю информацию относительно статьи, проекта, бизнеса. Проверяю и уточняю все детали. Я погружаюсь в тему с головой!
Благодаря такому подходу вы получите хорошо проработанные, убедительные тексты, в которых не будет воды.
2. Понятные тексты
Во время работы я внимательно изучаю целевую аудиторию. Ваши идеи и мысли, я облеку в слова понятные клиентам.
Посетители, читая текст на вашем сайте, почувствуют, что вы знаете, как решить их проблемы и воплотить в жизнь их мечты.
3. Я против шаблонов, а вы?
«Мы — успешно развивающаяся компания. У нас работают только профессиональные профессионалы! Мы предлагаем инновационные технологии и качественный подход!» Нравится? Мне тоже нет!
Я не люблю банальности и против шаблонов. Вы не получите от меня «качественный» текст — вы получите интересный и убедительный текст!
4. Да — бонусам!
Я люблю получать подарки. И люблю их дарить.
Вникая в вашу тематику и бизнес, я могу оценить в целом ваш сайт. Дать советы и рекомендации по его работе. Подскажу, каких страниц не хватает, а что явно лишнее.
Согласитесь, хорошо, когда кто-то со стороны может дать толковый и бесплатный (пока) совет.
5. Я буду честной до конца!
Если тема мне далека, я скажу об этом прямо и браться за такую тему не стану. Но я интересуюсь многим и постоянно расширяю кругозор, поэтому таких тем становиться все меньше и меньше.