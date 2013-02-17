Natalia_Volnaya

Убеждаю словом, пробуждая мечты.

5 причин заказать тексты у меня

Однажды Фаина Георгиевна Раневская приглашая в гости, предупредила, что звонок не работает:

—Как придете, стучите ногами.

—Почему ногами, Фаина Георгиевна?

—Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходить!

Так вот, я к вам точно не с пустыми руками!

А с багажом полезных знаний и опыта!

Меня зовут Наталья Вольная. Мне 33 года. Живу в Москве.

В течение 5 лет я получала образование в университете. По специальности я историк. Это помогает мне подходить к работе основательно, аналитически мыслить и уделять внимание деталям.

10 летний опыт работы в игорном бизнесе научил меня глубоко понимать человеческие слабости и психологию. Это помогает мне превращать скучные характеристики в яркие выгоды для клиентов.

11 месяцев я работала в Ираке, в многонациональном коллективе. Там я научилась не бояться трудностей. А также быть толерантной к любой аудитории.

И вот уже в течение года занимаюсь веб-райтингом и копирайтингом. Да, недолго. Но зато плодотворно!

А почему собственно я?

Любой исполнитель скажет вам, что его тексты будут уникальными, а работа будет выполнена в срок! Для меня эти моменты, сами собой разумеющиеся!

Что вы получите кроме этого?

Итак, 5 причин заказать тексты у меня

1. Комплексный подход

К работе я подхожу основательно. Дотошно изучаю всю информацию относительно статьи, проекта, бизнеса. Проверяю и уточняю все детали. Я погружаюсь в тему с головой!

Благодаря такому подходу вы получите хорошо проработанные, убедительные тексты, в которых не будет воды.

2. Понятные тексты

Во время работы я внимательно изучаю целевую аудиторию. Ваши идеи и мысли, я облеку в слова понятные клиентам.

Посетители, читая текст на вашем сайте, почувствуют, что вы знаете, как решить их проблемы и воплотить в жизнь их мечты.

3. Я против шаблонов, а вы?

«Мы — успешно развивающаяся компания. У нас работают только профессиональные профессионалы! Мы предлагаем инновационные технологии и качественный подход!» Нравится? Мне тоже нет!

Я не люблю банальности и против шаблонов. Вы не получите от меня «качественный» текст — вы получите интересный и убедительный текст!

4. Да — бонусам!

Я люблю получать подарки. И люблю их дарить.

Вникая в вашу тематику и бизнес, я могу оценить в целом ваш сайт. Дать советы и рекомендации по его работе. Подскажу, каких страниц не хватает, а что явно лишнее.

Согласитесь, хорошо, когда кто-то со стороны может дать толковый и бесплатный (пока) совет.

5. Я буду честной до конца!

Если тема мне далека, я скажу об этом прямо и браться за такую тему не стану. Но я интересуюсь многим и постоянно расширяю кругозор, поэтому таких тем становиться все меньше и меньше.