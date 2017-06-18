Natalia_geymurov

Написание стихов на любую тему в короткие сроки. Оформите мысль, которую хотите подарить другому в стихотворной форме,и мы создадим Ваш шедевр вместе!

Стихи на любую тему.

Поздравляем друзей и близких в стихотворной форме.

Подарим красивые слова Вашему начальству по случаю праздника или просто для хорошего настроения.

Пишите! И Вы останетесь довольны!

(Исправления и корректировки по ходу работы возможны. Все для Вас! :))