Natalia_geymurov

Наталья Natalia_geymurov

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Написание стихов на любую тему в короткие сроки. Оформите мысль, которую хотите подарить другому в стихотворной форме,и мы создадим Ваш шедевр вместе!

Стихи на любую тему.

Поздравляем друзей и близких в стихотворной форме.

Подарим красивые слова Вашему начальству по случаю праздника или просто для хорошего настроения.

Пишите! И Вы останетесь довольны! 

(Исправления и корректировки по ходу работы возможны. Все для Вас! :)) 