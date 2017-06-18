Natalia_geymurov

Наталья Natalia_geymurovNatalia_geymurov
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Написание стихов на любую тему в короткие сроки. Оформите мысль, которую хотите подарить другому в стихотворной форме,и мы создадим Ваш шедевр вместе!
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Поздравляем друзей и близких в стихотворной форме.
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