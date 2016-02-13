Natalia_translat

Наталья Колесникова Natalia_translat

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик (английский-фр-русский), копирайтер

Выполняю профессиональные переводы (английский-фр-русский), а так же занимаюсь администрированием сайта (Wordpress, eZ Publish).

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