Наталья Колесникова Natalia_translatNatalia_translat
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик (английский-фр-русский), копирайтер
Выполняю профессиональные переводы (английский-фр-русский), а так же занимаюсь администрированием сайта (Wordpress, eZ Publish).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание баннера на английском языке182 просмотра
- Баннер на английском языке296 просмотров
- Дизайн и написание текста брошюры201 просмотр
- Перевод статьи с русского на французский184 просмотра
- Статья на англ. и фр.164 просмотра