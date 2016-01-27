Nataliabest

Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- Выполнение проектов стадии П и РД по разделам отопление, вентиляция различных типов зданий: гостиниц, торгово-развлекательных центров, офисных зданий и др.

- Выполнение раздела тепловые сети, проектирование тепловых пунктов, узлов учета.

- Подбор оборудования;

- Выполнение планов и схем разводки систем коммуникаций (отопления,

теплоснабжения приточных установок, тепло-воздушных завес);

- Выполнение технических расчетов (дымоудаление, подпора воздуха,воздухообмен, теплопотери и теплоизбытки);

- Составление спецификаций оборудования и материалов;

- Составление задания для смежных разделов.