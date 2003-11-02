Nataliaguuseva

Доброго времени суток!Я являюсь представителем начинающего веб-дизайнера Анны.Аня окончила курс «сайты, деньги, два ствола» и сейчас ищет клиентов. Работается в Figma, верстает в Tilda.Специализируется на создании лендингов и многостраничных сайтов.Она будет стараться делать свою работу КАЧЕСТВЕННО и быстро.Что касается портфолио, я могу выслать вам его при отправке заявки на заказ.Будет приятно с вами работать!