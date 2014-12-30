Natalie-

Наталия Natalie-

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование:

Филологический ф-т  *русский яз. и литература*

Высшее экономическое " управление предприятием"

Магистратура "управление проэктами"

Сертификат "референт - переводчик" русский-немецкий языки

Сертификат "баланс-бухгалтер"

Опыт работы:

2003-2006 гг. - Гл.редактор русскоязычного периодического издания в Германии

с 2007- занимаюсь переводами русс.-нем.

Знание языков:

Русский - родной

Украинский - свободно владею

Немецкий - свободно владею

Проживаю в Германии с 1997 года.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#866
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#3651