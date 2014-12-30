Образование:
Филологический ф-т *русский яз. и литература*
Высшее экономическое " управление предприятием"
Магистратура "управление проэктами"
Сертификат "референт - переводчик" русский-немецкий языки
Сертификат "баланс-бухгалтер"
Опыт работы:
2003-2006 гг. - Гл.редактор русскоязычного периодического издания в Германии
с 2007- занимаюсь переводами русс.-нем.
Знание языков:
Русский - родной
Украинский - свободно владею
Немецкий - свободно владею
Проживаю в Германии с 1997 года.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#866
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#3651