Образование:

Филологический ф-т *русский яз. и литература*

Высшее экономическое " управление предприятием"

Магистратура "управление проэктами"

Сертификат "референт - переводчик" русский-немецкий языки

Сертификат "баланс-бухгалтер"

Опыт работы:

2003-2006 гг. - Гл.редактор русскоязычного периодического издания в Германии

с 2007- занимаюсь переводами русс.-нем.

Знание языков:

Русский - родной

Украинский - свободно владею

Немецкий - свободно владею

Проживаю в Германии с 1997 года.