Комиксист-иллюстратор. Училась в Тольяттинском Государственном Университете; факультет графический Дизайн. Изучаю режиссуру, сценарное и операторское дело. Любимые художники: Rob Guillory, Frank Stockton, Tomer Hanuka, Marcos Mateu, Alexander Wells, Zdzisław Beksiński, Russ Mills, Matthew Woodson, а так же анимация студии Дисней (с 1940—1960 гг.).

- создание 2D персонажей (а также карикатур)

- создание комиксов/ раскадровки

- создание книжной иллюстрации (digital art/акварель)

e-mail: [email protected]

Skype: Antaal2006

ICQ: 464836454