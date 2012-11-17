Токарева Наталья NatalieTokayNatalieTokay
40 летРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Комиксист-иллюстратор. Училась в Тольяттинском Государственном Университете; факультет графический Дизайн. Изучаю режиссуру, сценарное и операторское дело. Любимые художники: Rob Guillory, Frank Stockton, Tomer Hanuka, Marcos Mateu, Alexander Wells, Zdzisław Beksiński, Russ Mills, Matthew Woodson, а так же анимация студии Дисней (с 1940—1960 гг.).
- создание 2D персонажей (а также карикатур)
- создание комиксов/ раскадровки
- создание книжной иллюстрации (digital art/акварель)
e-mail: [email protected]
Skype: Antaal2006
ICQ: 464836454
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Rammstein157 просмотров
- Oliver Riedel226 просмотров
- Till Lindemann410 просмотров
- Crime scene121 просмотр
- Раскадровка рекламного ролика133 просмотра
- Alibi130 просмотров
- Dream146 просмотров
- Kiss Me!121 просмотр