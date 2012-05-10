Natalie_1985

Наталья Беламерзаева Natalie_1985Natalie_1985
Беламерзаева Наталья
e-mail: [email protected]
________________________________________ЦЕЛЬ
получение работы переводчика
ОПЫТ РАБОТЫ
ИТ-Компания «Беволекс»
ноябрь 2006 - наст.вр. Менеджер отдела маркетинга по работе с зарубежными клиентами
• общение с имеющимися клиентами
• поиск новых клиентов
• сопровождение продаж
• проведение аналитического обзора
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2001 - июнь 2007 Дагестанский Государственный Университет
• факультет иностранных языков, специальность – лингвистика и межкультурная коммуникация
• красный диплом
сентябрь 2004 – июнь 2005 – Московский Государственный Университет им. Ломоносова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• MS Office, Excel, Internet - опытный пользователь
• большой опыт продаж, сопровождения сделок,
• технический перевод
• он-лайн переговоры с зарубежными заказчиками
• знание программ Adobe Photoshop, MS Outlook, SDL Trados
СЕРТИФИКАТЫ
• testspecialist.ru, brainbench.com
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский, свободно
• французский
• немецкий – со словарем письменный перевод
НАГРАДЫ
• победитель корпоративного конкурса "Лучший менеджер по продажам 2008"
ПРОЧЕЕ
• Не курю, замужем. Хобби - спорт, чтение.