Natalie_1985

Наталья Беламерзаева Natalie_1985

 
38 летРоссия/Махачкала
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Переводчик англ./рус.

Беламерзаева Наталья

e-mail: [email protected]

________________________________________ЦЕЛЬ

получение работы переводчика

ОПЫТ РАБОТЫ

ИТ-Компания «Беволекс»

ноябрь 2006 - наст.вр. Менеджер отдела маркетинга по работе с зарубежными клиентами

• общение с имеющимися клиентами

• поиск новых клиентов

• сопровождение продаж

• проведение аналитического обзора

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2001 - июнь 2007 Дагестанский Государственный Университет

• факультет иностранных языков, специальность – лингвистика и межкультурная коммуникация

• красный диплом

сентябрь 2004 – июнь 2005 – Московский Государственный Университет им. Ломоносова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• MS Office, Excel, Internet - опытный пользователь

• большой опыт продаж, сопровождения сделок,

• технический перевод

• он-лайн переговоры с зарубежными заказчиками

• знание программ Adobe Photoshop, MS Outlook, SDL Trados

СЕРТИФИКАТЫ

testspecialist.ru, brainbench.com

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский, свободно

• французский

• немецкий – со словарем письменный перевод

НАГРАДЫ

• победитель корпоративного конкурса "Лучший менеджер по продажам 2008"

ПРОЧЕЕ

• Не курю, замужем. Хобби - спорт, чтение.

TradosPhotoshop