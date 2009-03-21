Natalie_Golden

Среднее специальное образование
Учебное заведение: Петровский колледж
Годы учёбы: 2004 - 2006
Специальность: переводчик английского языка
Высшее образование
Учебное заведение: Санкт-Петербургский Государственный Университет, ф-т Философии и Политологии, отделение Культурологии Востока, Центр Библеистики и Иудаики.
Годы учёбы: с 2006 по настоящее время
Специальность: культуролог – библеистика и гебраистика
Знание иностранных языков
Английский – свободное владение,
Иврит – свободное владение,
Идиш – средний,
Польский – средний,
Арабский – начальный.
Опыт работы
Технические и художественные переводы, переводы деловой документации, текстов и писем, а также обширнейший опыт ведения личной переписки (английский, иврит).
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