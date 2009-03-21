Natalie_Golden

Среднее специальное образование

Учебное заведение: Петровский колледж

Годы учёбы: 2004 - 2006

Специальность: переводчик английского языка

Высшее образование

Учебное заведение: Санкт-Петербургский Государственный Университет, ф-т Философии и Политологии, отделение Культурологии Востока, Центр Библеистики и Иудаики.

Годы учёбы: с 2006 по настоящее время

Специальность: культуролог – библеистика и гебраистика

Знание иностранных языков

Английский – свободное владение,

Иврит – свободное владение,

Идиш – средний,

Польский – средний,

Арабский – начальный.

Опыт работы

Технические и художественные переводы, переводы деловой документации, текстов и писем, а также обширнейший опыт ведения личной переписки (английский, иврит).