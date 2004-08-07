Natalie_Shalia

Володію українською, російською, англійською та основами польської. Мова поставлена грамотно, що дало досвід роботи з редактуванням текстів різної тематики.

Працювала зі створенням субтитрів, розшифровкою аудіо- та відеофайлів, перекладами я технічними, так і художніми.

Замовлення виконую швидко та якісно, за особистою домовленістю термін здачі готової роботи може змінюватися.

Як працівник, я людина відповідальна та старанна, проста у спілкуванні, готова до компромісів для більш плідної співпраці. Відкрита для нових пропозицій та готова вчитися, здобувати нові навички для розширення інструментарію та кількості послуг.

Оскільки я є студенткою біологічного напрямку, то тексти та/або аудіо- та відеофайли на цю тематику будуть частково пріоритетними для мене.

Крім того, одним із моїх хобі є дослідження історїї, психології людини, тому я маю дещо поглиблені знання на ці теми, порівняно із пересічною людиною.

Обожнюю читати та витрачаю на це багато часу, що зумовлює широкий словниковий запас з усіх заявлених мов, а також розуміння різниці між різними літературними стилями.

Під час навчання деякий час підробляла репетиторством із різних шкільних предметів, основною спеціалізацією була хімія та мови (українська, англійська), можу надавати допомогу також з інших за потреби.

Додатковим досвідом можна вважати двох молодших дітей сім'ї та їх друзів, котрі зверталися по подібні послуги доволі часто, для підготовки до тестових робіт в тому числі.