Natalie_Shelkova

Наталья Natalie_Shelkova

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Graf91
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$13
9 баллов
8 лет назад
Наука и инновации: сущность, общее и различие, роль в жизни общества
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