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Наталья
Natalie_Shelkova
Natalie_Shelkova
35 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Николай
Graf91
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
$13
9 баллов
8 лет назад
Наука и инновации: сущность, общее и различие, роль в жизни общества
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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