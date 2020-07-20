Nataliebars

Дизайн, веб-дизайн

Привет! Меня зовут Наташа, и я помогу Вам сделать продающий (возможно) лендинг или сайт по доступным расценкам. Занимаюсь преимущественно лендингами, но могу взяться и за более крупный проект. Подключаю аналитику, эквайринг.

Разрабатываю общую цветовую стратегию брендов, логотипы, брендбуки, полиграфическую продукцию, презентации.

Я на behance - https://www.behance.net/barsukovan6c6c

Проект, над которым работаю в данный момент - веб-дизайн, баннеры, оформление контента для сайта стоматологии https://dentalroott.ru/