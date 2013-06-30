Nataliesha_91

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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ф. И. О.: Куровская Наталия Юрьевна
Дата рождения: 19.01.1991
Возраст: 22 года
Адрес: г. Харцызск, Донецкая обл., ул.Шалимова, д.8.
Телефон: 0952070256
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ:
Период
обучения Название
учебного
учреждения Факультет Специализация Квалификация
2008-2013 Донецкий национальный университет Факультет иностранных языков Английский язык и литература филолог, преподаватель двух иностранных языков (английский и немецкий) и литературы
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: Бакалавр (Англ. яз и лит) – 2012 г.
Специалист (Англ. яз и лит) – 2013 г.
Диплом специалиста серия НК № 45210664 от 30.06.2013 г.
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
С 2013 года – учитель немецкого языка в общеобразовательной школе № 22
С 2013 года – преподаватель английского языка в центре иностранных языков «Greenwich»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: знания английского (высокий уровень) и немецкого языков (достаточный уровень).
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: навыки работы в Microsoft Office, Internet на хорошем уровне
Личные качества: порядочность, работоспособность, пунктуальность, стремление к самообразованию, умение работать в команде, дипломатичность.