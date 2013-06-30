Nataliesha_91

письменный перевод на разные темы.

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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ф. И. О.: Куровская Наталия Юрьевна

Дата рождения: 19.01.1991

Возраст: 22 года

Адрес: г. Харцызск, Донецкая обл., ул.Шалимова, д.8.

Телефон: 0952070256

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

Период

обучения Название

учебного

учреждения Факультет Специализация Квалификация

2008-2013 Донецкий национальный университет Факультет иностранных языков Английский язык и литература филолог, преподаватель двух иностранных языков (английский и немецкий) и литературы

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: Бакалавр (Англ. яз и лит) – 2012 г.

Специалист (Англ. яз и лит) – 2013 г.

Диплом специалиста серия НК № 45210664 от 30.06.2013 г.

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

С 2013 года – учитель немецкого языка в общеобразовательной школе № 22

С 2013 года – преподаватель английского языка в центре иностранных языков «Greenwich»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: знания английского (высокий уровень) и немецкого языков (достаточный уровень).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: навыки работы в Microsoft Office, Internet на хорошем уровне

Личные качества: порядочность, работоспособность, пунктуальность, стремление к самообразованию, умение работать в команде, дипломатичность.