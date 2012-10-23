Nataliia-E

Егорова Наталия

Желаемая должность: Менеджер по рекламе и PR

Зарплата: 15 000 руб. в месяц

Тип работы: Не имеет значения

Место работы: на территории работодателя

Ф.И.О.: Егорова Наталия

Телефон: +7 (930) 833-88-83 (с 9.00 до 21.00)

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Владимир

Район проживания: Владимирская обл.

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 4 мая 1992 г. (20 лет)

Пол: женский

Семейное положение: Замужем, детей нет

Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С января 2012 года по сентябрь 2012 года

Должность: Специалист по работе с клиентами (Полная занятость)

В организации: ООО "Директ Стар", г.Владимир

Период работы: С октября 2011 по декабрь 2011 года

Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)

В организации: ООО "Адидас", г.Владимир

Описание деятельности организации: Магазин спортивной одежды

Должностные обязанности: Консультирование клиентов, помощь в подборке и примерке товаров, выкладка товаров в зал, поддержание чистоты в зале, работа с 1С: Предприятие

Период работы: С сентября 2008 по май 2009 года

Должность: Оператор ЭВМ (Частичная занятость)

В организации: ММУ КЦРБ, г.Киржач

Описание деятельности организации: Центральная районная больница

Должностные обязанности: Работа на компьютере, введение данных в программу, составление месячных отчетов

Образование

Учебное заведение: ВФ НГЛУ (Владимир)

Дата окончания: Июль 2014 года

Факультет: Межкультурной коммуникации

Специальность: Связи с общественностью

Форма обучения: Заочная

Курсы и тренинги

Название курса: Курсы китайского языка

Учебное заведение: Liaoning University of Science and Technology, г. Аньшань

Продолжительность: 3 недели

Дата окончания: Май 2011 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Свободно владею

Китайский: Базовый

Компьютерные навыки: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Готовность к командировкам: готов

Ключевые навыки и достижения: Активная, коммуникабельная, целеустремленная, ответственная, легкообучаемая, без вредных привычек. Учусь на заочном отделении.