Nataliia-E

Егорова Наталия
Желаемая должность: Менеджер по рекламе и PR
Зарплата: 15 000 руб. в месяц
Тип работы: Не имеет значения
Место работы: на территории работодателя
Ф.И.О.: Егорова Наталия
Телефон: +7 (930) 833-88-83 (с 9.00 до 21.00)
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Владимир
Район проживания: Владимирская обл.
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 4 мая 1992 г. (20 лет)
Пол: женский
Семейное положение: Замужем, детей нет
Гражданство: Россия
Опыт работы
Период работы: С января 2012 года по сентябрь 2012 года
Должность: Специалист по работе с клиентами (Полная занятость)
В организации: ООО "Директ Стар", г.Владимир
Период работы: С октября 2011 по декабрь 2011 года
Должность: Продавец-консультант (Полная занятость)
В организации: ООО "Адидас", г.Владимир
Описание деятельности организации: Магазин спортивной одежды
Должностные обязанности: Консультирование клиентов, помощь в подборке и примерке товаров, выкладка товаров в зал, поддержание чистоты в зале, работа с 1С: Предприятие
Период работы: С сентября 2008 по май 2009 года
Должность: Оператор ЭВМ (Частичная занятость)
В организации: ММУ КЦРБ, г.Киржач
Описание деятельности организации: Центральная районная больница
Должностные обязанности: Работа на компьютере, введение данных в программу, составление месячных отчетов
Образование
Учебное заведение: ВФ НГЛУ (Владимир)
Дата окончания: Июль 2014 года
Факультет: Межкультурной коммуникации
Специальность: Связи с общественностью
Форма обучения: Заочная
Курсы и тренинги
Название курса: Курсы китайского языка
Учебное заведение: Liaoning University of Science and Technology, г. Аньшань
Продолжительность: 3 недели
Дата окончания: Май 2011 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Свободно владею
Китайский: Базовый
Компьютерные навыки: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Готовность к командировкам: готов
Ключевые навыки и достижения: Активная, коммуникабельная, целеустремленная, ответственная, легкообучаемая, без вредных привычек. Учусь на заочном отделении.