Nataliia_Ave

Добрый день!

В целях ознакомления с новым для себя форматом работы (фрилансом) буду рада получить задания в разных направлениях, дабы понять как и что тут устроено.

С удовольствием приму участие в творческом проекте; в случае ограниченного финансирования и стоящей идеи, готова помочь в разработке и реализации за символическую плату или же безвозмездно вовсе))

О себе:

В/о в сфере It

Любовь к математике, базам данных и различные методы работы с ними.

Веб-разработка интересна

Последние 5 лет трудилась над своими проектами, внутри которых получила опыт на практике в верстке и администрировании коммерческих сайтов с нуля (архитектура, дизайн, функционал, тестирование, доработка).

Так же разработала и применяла на практике индивидуальные методы:

Сбора/анализа данных

Построение макета проекта

Выбор среды реализации

Алгоритмы решения задач

оптимизация функционала

Оценка результата, тестирование, наброски планов, идей на дальнейшие обновления и дополнения.

базы данных

Написание кода для решения нестандартных задач.

Базовое знание: c++. python, php. js. lua

При необходимости могу решить определенные задачи на языке заказчика, с использованием справочника