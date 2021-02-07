Nataliia_Ave

Наталия Аверьянова Nataliia_AveNataliia_Ave
Добрый день!
В целях ознакомления с новым для себя форматом работы (фрилансом) буду рада получить задания в разных направлениях, дабы понять как и что тут устроено.
С удовольствием приму участие в творческом проекте; в случае ограниченного финансирования и стоящей идеи, готова помочь в разработке и реализации за символическую плату или же безвозмездно вовсе))
О себе:
В/о в сфере It
Любовь к математике, базам данных и различные методы работы с ними.
Веб-разработка интересна
Последние 5 лет трудилась над своими проектами, внутри которых получила опыт на практике в верстке и администрировании коммерческих сайтов с нуля (архитектура, дизайн, функционал, тестирование, доработка).
Так же разработала и применяла на практике индивидуальные методы:
Сбора/анализа данных
Построение макета проекта
Выбор среды реализации
Алгоритмы решения задач
оптимизация функционала
Оценка результата, тестирование, наброски планов, идей на дальнейшие обновления и дополнения.
базы данных
Написание кода для решения нестандартных задач.
Базовое знание: c++. python, php. js. lua
При необходимости могу решить определенные задачи на языке заказчика, с использованием справочника