Natalija2015

Доброго времени суток, товарищи заказчики и коллеги копирайтеры!
Если вам нужны креативные, юмористические или легкие для восприятия тексты — это ко мне.
Если вы нуждаетесь в хороших обзорах и информационных текстах, написанных с умом и душой, то вы обратились по адресу.
Если вы хотите заказать у меня аналитические или развлекательные статьи, а также качественный рерайт без синонимайза, то вы приняли верное решение.
Я журналист, психолог, стилист, творческая личность. С успехом писала и пишу стихотворения, есть публикации.
Моя работа оценивается следующим образом (указана цена за 1000 збп):
- копирайтинг от 3,5 у.е.;
- рерайтинг от 2 у.е.;
- проза, художественные тексты — от 2,5 у.е.;
- редактирование, корректировка — от 1 уе за страницу А4;
- стихотворения — от 3 у.е. за четверостишие;
- авторские тексты — от 15 у.е. за текст;
- нейминг, слоганы — от 25 у.е. за проект.
При больших объемах действует система скидок. Бесплатные тестовые я не пишу.
Буду рада сотрудничать с вами. Пишите в личку и на почту!
С уважением, копирайтер Луценко Наталья.