Natalija2015

Доброго времени суток, товарищи заказчики и коллеги копирайтеры!

Если вам нужны креативные, юмористические или легкие для восприятия тексты — это ко мне.

Если вы нуждаетесь в хороших обзорах и информационных текстах, написанных с умом и душой, то вы обратились по адресу.

Если вы хотите заказать у меня аналитические или развлекательные статьи, а также качественный рерайт без синонимайза, то вы приняли верное решение.

Я журналист, психолог, стилист, творческая личность. С успехом писала и пишу стихотворения, есть публикации.

Моя работа оценивается следующим образом (указана цена за 1000 збп):

- копирайтинг от 3,5 у.е.;

- рерайтинг от 2 у.е.;

- проза, художественные тексты — от 2,5 у.е.;

- редактирование, корректировка — от 1 уе за страницу А4;

- стихотворения — от 3 у.е. за четверостишие;

- авторские тексты — от 15 у.е. за текст;

- нейминг, слоганы — от 25 у.е. за проект.

При больших объемах действует система скидок. Бесплатные тестовые я не пишу.

Буду рада сотрудничать с вами. Пишите в личку и на почту!

С уважением, копирайтер Луценко Наталья.