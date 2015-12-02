Natalija_Olejnik

Не "любые" тексты, а только лучшие!
Перед Вами молодой и амбициозный копирайтер, который стремится к постоянному развитию и совершенствованию собственных навыков. Каждый заказ выполняется для себя, а значит он выполняется качественно!
10 преимуществ сотрудничества со мной:
- Уважение к требованиям заказчика.
- Грамотность.
- Оперативность.
- Качество.
- Постоянный диалог с заказчиком.
- Ориентация на долгосрочное сотрудничество.
- Опыт написания статей для самой разнообразной продукции (от детских товаров, до юридических и IT-услуг).
- Нет сложных тем или заданий, есть те, которые требуют больше времени.
- Понимание потребностей клиентов.
- Стремление к постоянному развитию.