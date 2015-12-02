Natalija_Olejnik

Наталия Олейник Natalija_Olejnik

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Не "любые" тексты, а только лучшие!

Перед Вами молодой и амбициозный копирайтер, который стремится к постоянному развитию и совершенствованию собственных навыков. Каждый заказ выполняется для себя, а значит он выполняется качественно!

10 преимуществ сотрудничества со мной:

  • Уважение к требованиям заказчика.
  • Грамотность.
  • Оперативность.
  • Качество.
  • Постоянный диалог с заказчиком.
  • Ориентация на долгосрочное сотрудничество.
  • Опыт написания статей для самой разнообразной продукции (от детских товаров, до юридических и IT-услуг).
  • Нет сложных тем или заданий, есть те, которые требуют больше времени.
  • Понимание потребностей клиентов.
  • Стремление к постоянному развитию.