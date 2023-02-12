NatalinaSava

Копирайтер

Здравствуйте, меня зовут Наталина, я копирайтер, имею 7 лет опыта работы в этой области. Как копирайтер, я специализируюсь на создании убедительного и эффективного письменного контента для различных сред, таких как веб-сайты, рекламный текст, посты для социальных сетей.

Благодаря моему глубокому пониманию силы слов у меня есть проверенный опыт создания привлекательных и убедительных текстов, которые связаны с целевой аудиторией и приводят к результатам. У меня есть умение адаптировать свой стиль письма к потребностям различных отраслей и аудиторий.

Я также хорошо разбираюсь в новейших методах копирайтинга и остаюсь в курсе отраслевых тенденций и передового опыта. Независимо для кого я пишу

, у меня есть возможность создать убедительную историю, которая точно представляет уникальное, ценностное предложение бренда и побуждает читателя действовать.

Копирайтинг

Рерайтинг

Сценарии

Статьи

Посты соц.сети

Нейминг, слоган

Стихи

Сказки

UI тексты

Описания товаров и услуг

В дополнение к моим писательским навыкам, я умею хорошо работать в сжатые сроки.

В целом, я уверена, что мои навыки и опыт отлично подходят для любого проекта по копирайтингу. Мне бы очень хотелось поделиться своим опытом с вами, вашей организацией и помочь вывести ваш контент на новый уровень.

Звісно можу все на украінскиій мові ????